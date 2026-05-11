В Киеве водитель разбил машины и чуть не наехал на прохожего

В Киев правоохранители привлекли к ответственности 41-летнего водителя, который повредил несколько припаркованных автомобилей и создал опасную ситуацию для пешехода

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью по улице Софии Русовой в Дарницком районе столицы.

Водитель автомобиля Volkswagen во время парковки во дворе жилого дома повредил несколько транспортных средств.

Когда один из местных жителей сделал замечанию водителю, тот начал агрессивно вести себя, создал аварийную ситуацию и едва не наехал на мужчину.

Полицейские оперативно разыскали нарушителя. Установлено, что он и раньше привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Автомобиль Volkswagen, которым были повреждены другие машины, был изъят.

Кроме того, патрульные составили на водителя административные протоколы за нарушение правил дорожного движения.

