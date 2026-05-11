ДТП произошло 9 мая около 1:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский, близ села Коломакское Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Audi не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего машина вылетела в кювет. Легковушку разбило вдребезги.

От полученных травм 35-летний водитель скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

