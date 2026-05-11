На Киевщине нетрезвый водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей в Бучанском районе Киевской области

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что инцидент произошел 10 мая около 15.12 в селе Петропавловская Борщаговка.

В полицию поступило сообщение о ДТП на одной из улиц населенного пункта.

Предварительно установлено, что водитель Ford выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилями Toyota и Volkswagen.

В результате аварии пострадали 39-летний водитель Volkswagen и 53-летний водитель Ford. У последнего с помощью прибора Drager обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Киевской области и сотрудники полиции охраны. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

