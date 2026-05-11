11 травня 2026, 08:37

У Києві водій потрощив машини і ледь не наїхав на перехожого

Фото: Національна поліція
У Київ правоохоронці притягнули до відповідальності 41-річного водія, який пошкодив кілька припаркованих автомобілів та створив небезпечну ситуацію для пішохода

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі на вулиці Софії Русової у Дарницькому районі столиці.

Водій автомобіля Volkswagen під час паркування у дворі житлового будинку пошкодив декілька транспортних засобів.

Коли один із місцевих мешканців зробив водієві зауваження, той почав агресивно поводитися, створив аварійну ситуацію та ледь не наїхав на чоловіка.

Поліцейські оперативно розшукали порушника. Встановлено, що він і раніше притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Автомобіль Volkswagen, яким були пошкоджені інші машини, вилучили.

Окрім цього, патрульні склали на водія адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, на Житомирщині п'яний водій влетів у іномарку. Аварія сталась 8 травня. 71-річний водій Lada зіткнувся з 24-річним водієм Renault. Внаслідок ДТП 76-річна та 54-річна пасажирки Renault постраждали. Старшу жінку госпіталізували. При цьому з'ясувалось, що водій Lada був нетверезим.

Київ Дарницький район авто водій паркування конфлікт поліція
