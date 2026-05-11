Россияне атаковали Харьковщину дронами и артиллерией: пятеро раненых

За прошедшие сутки российские удары получили город Харьков и еще семь населенных пунктов области. В результате атак пострадали пятеро гражданских

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, ранения получили: 29-летняя женщина в Золочеве, 67-летний мужчина в Ковшаровке, 74-летний мужчина в Слатино, 22-летний мужчина на трассе возле Юрченко и 53-летняя женщина в Хатнем.

Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, пострадавшему ранее в селе Яремовка.

Кроме того, враг атаковал Киевский район Харькова беспилотниками. В целом на Харьковщине применялись БПЛА типа "Молния", FPV-дроны и другие беспилотники неустановленного типа.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и области: частные дома, автомобили, магазины, хозяйственные постройки, аптека, складские помещения и электросети.

Продолжается фиксация последствий атак и восстановительных работ.

