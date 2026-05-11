В Луганске оккупанты планируют забрать 150 зданий в "госсобственность"

Фото: Полиция Луганщины

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, передает RegioNews.

По его словам, оккупационная администрация продолжает проверку как жилых, так и нежилых помещений. Сейчас есть около 150 зданий, которые они считают "бесхозными".

Речь идет как о давно заброшенных объектах, так и о недвижимости, где владельцы не появлялись в течение нескольких месяцев или имеют задолженности за коммунальные услуги.

В то же время, захватчики имитируют благоустройство через онлайн-голосование. Впрочем, отдать голоса за объекты, которые оккупационные власти обещают начать восстанавливать в следующем году, во многих населенных пунктах почти невозможно.

По данным ОВА, поэтому в таких "конкурсах" преимущество получают города, оккупированные еще в 2014 году, в частности Алчевск, Ровеньки и Хрустальный.

Напомним, глава Кремля Путин подписал закон, предоставляющий так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право изымать жилье украинцев, выехавших из этих районов. Эти правила будут действовать до 2030 года.