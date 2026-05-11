11 мая 2026, 08:46

В Луганске оккупанты планируют забрать 150 зданий в "госсобственность"

Фото: Полиция Луганщины
Во временно оккупированном Луганске российские захватчики планируют "национализировать" около 150 объектов коммерческой недвижимости

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, передает RegioNews.

По его словам, оккупационная администрация продолжает проверку как жилых, так и нежилых помещений. Сейчас есть около 150 зданий, которые они считают "бесхозными".

Речь идет как о давно заброшенных объектах, так и о недвижимости, где владельцы не появлялись в течение нескольких месяцев или имеют задолженности за коммунальные услуги.

В то же время, захватчики имитируют благоустройство через онлайн-голосование. Впрочем, отдать голоса за объекты, которые оккупационные власти обещают начать восстанавливать в следующем году, во многих населенных пунктах почти невозможно.

По данным ОВА, поэтому в таких "конкурсах" преимущество получают города, оккупированные еще в 2014 году, в частности Алчевск, Ровеньки и Хрустальный.

Напомним, глава Кремля Путин подписал закон, предоставляющий так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право изымать жилье украинцев, выехавших из этих районов. Эти правила будут действовать до 2030 года.

