Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили более 10 обстрелов по 8 населенным пунктам Сумской области. Воздушная тревога в регионе суммарно продолжалась более 8,5 часов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В Сумской громаде поврежден грузовик, легковые автомобили, нежилое помещение и забор. В Белопольской громаде посечены окна частного дома и поврежден автомобиль.

Также сообщается о поврежденных домах в Великописаревской и Тростянецкой громадах.

Кроме того, зафиксированы последствия предварительных атак в Середино-Будской и Эсманьской громадах: там разрушены частные дома и хозяйственные постройки.

Информации о пострадавших за прошедшие сутки нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли по 36 населенным пунктам Запорожской области 785 ударов. В результате атак в Запорожском районе один человек погиб, еще двое жителей получили ранения.