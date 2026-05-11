Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В Николаевском районе враг 9 раз атаковал FPV-дронами и БпЛА типа "Молния" Очаковскую и Куцурубскую громады. У села Солончаки ранения получили супруги – 68-летний мужчина и 62-летняя женщина. Еще один 19-летний парень пострадал в селе Ивановка. Всех травмированных госпитализировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести, без ухудшения.

Кроме того, в Куцурубской громаде повреждены четыре частных дома и четыре автомобиля.

В Баштанском районе под удар попала Гороховская громада. Из-за атаки FPV-дрона повреждена кровля амбулатории. Пострадавших нет.

Напомним, российские войска 10 мая атаковали Харьков беспилотником. Под ударом оказался Киевский район.