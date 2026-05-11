09:47  11 мая
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
08:16  11 мая
Киевлянка пыталась вывезти в Чехию открытки 1930-х годов с изображением Гитлера
07:24  11 мая
На Сумщине бывший военный бросил гранату возле кафе: пятеро пострадавших
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 08:21

Атаки дронов на Николаевщину: повреждены дома и амбулатория, трое раненых

11 мая 2026, 08:21
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские военные атаковали Николаевскую область беспилотниками разных типов. В результате ударов госпитализированы трое жителей

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В Николаевском районе враг 9 раз атаковал FPV-дронами и БпЛА типа "Молния" Очаковскую и Куцурубскую громады. У села Солончаки ранения получили супруги – 68-летний мужчина и 62-летняя женщина. Еще один 19-летний парень пострадал в селе Ивановка. Всех травмированных госпитализировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести, без ухудшения.

Кроме того, в Куцурубской громаде повреждены четыре частных дома и четыре автомобиля.

В Баштанском районе под удар попала Гороховская громада. Из-за атаки FPV-дрона повреждена кровля амбулатории. Пострадавших нет.

Напомним, российские войска 10 мая атаковали Харьков беспилотником. Под ударом оказался Киевский район.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаевская область война обстрелы беспилотники FPV-дрон пострадавшие
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Хантавирус в Украине: в ЦОЗ объяснили, как избежать заражения
11 мая 2026, 10:52
Во Львовской области 17-летний мотоциклист упал в реку
11 мая 2026, 10:45
Из-за обстрелов пять областей частично остаются без света – Минэнерго
11 мая 2026, 10:28
Схема на 50 млн грн: в Запорожском вузе массово оформляли "аспирантов"
11 мая 2026, 10:12
Драка со стрельбой на Подоле в Киеве: двое участников конфликта получили подозрения
11 мая 2026, 09:59
Хантавирус на лайнере: одного украинца эвакуируют, четверо остаются
11 мая 2026, 09:48
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
11 мая 2026, 09:47
Россияне массово перебрасывают технику и живую силу на Запорожское направление
11 мая 2026, 09:30
Украинский дрон "Вампир" заставил окупантов бросить пленных и сбежать
11 мая 2026, 09:26
Россияне атаковали Харьковщину дронами и артиллерией: пятеро раненых
11 мая 2026, 09:09
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Чевордов
Сергей Фурса
Все блоги »