За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 12 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и четыре частных дома.

Также оккупанты повредили частные автомобили.

Из-за российских ударов два человека погибли, еще два – получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли по 36 населенным пунктам Запорожской области 785 ударов. В результате атак в Запорожском районе один человек погиб, еще двое жителей получили ранения.