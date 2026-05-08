08 травня 2026, 16:57

У Києві запустили потужний дизель-комплекс для критичних об’єктів

Фото: kyivcity.gov.ua
У столиці реалізують масштабний план енергостійкості, ключовим елементом якого став новий дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 МВт

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

"У Києві триває активна фаза реалізації заходів плану енергостійкості. Роботи тривають за основними напрямами – відновлення пошкодженої інфраструктури, інженерно-технічний захист об’єктів, розбудова когенерації, резервне живлення критичної інфраструктури та побудова резервної системи теплопостачання", - зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він заявив, що місто збільшуватиме обсяги й засоби резервного енергопостачання, зокрема за рахунок дизельних комплексів.

"Київ запроваджує всі можливі варіанти й рішення для забезпечення додаткових потужностей. Це комплексний підхід, при якому застосовуємо різні, водночас дієві й апробовані технічні й технологічні моделі”, – підкреслив Пантелеєв.

Нагадаємо, що у квітні президент України розповів, що наразі уряд перевіряє роботу з об’єктами енергетики та інфраструктури.

Йдеться про критичні об'єкти для проходження наступної зими.

