27 апреля 2026, 14:35

В Леве разоблачили харьковчанина, который "построил бизнес" на наркотиках

Фото: Национальная полиция
Во Львове задержан 36-летний мужчина. Оказалось, что он продавал наркотики

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

36-летний харьковчанин купил партию наркотического средства Кратом. Впоследствии он планировал продавать это "клиентам". В его автомобиле правоохранители обнаружили около 20 килограммов вещества, похожего на наркотическое средство Кратом.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции. Сейчас сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров.

Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Кроме того, в Днепре неизвестные повредили вход в магазин сети U420, разбив стекло в дверях. Инцидент произошел на проспекте Науки.

Также в соцсетях распространялось видео, на котором зафиксированы повреждения подобных магазинов в Днепре. Авторы роликов заявляли о так называемой "зачистке" со стороны "неизвестных националистов Днепра" и обвиняли сеть в причастности к обращению запрещенных веществ.

наркотики задержание Львовская область
В Киеве будут судить банду из 12 человек, которая завалила столицу амфетамином
24 апреля 2026, 17:23
В Житомире полиция "накрыла" наркошопы U420: что нашли
22 апреля 2026, 21:45
Масштабный сбыт наркотиков в Харькове: полицейские ликвидировали подпольный бизнес
22 апреля 2026, 20:48
Все новости »
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Земельная афера на 12,8 миллиона: в Тернопольской области вручили подозрение директору за захват земли в Виннице
27 апреля 2026, 21:27
В Ровенской области пьяный мужчина порезал двух прохожих
27 апреля 2026, 21:15
Дроны и артиллерия: окупаны около 20 раз ударили по Никопольщине, есть жертвы
27 апреля 2026, 20:59
На Днепропетровщине мужчина погиб под колесами
27 апреля 2026, 20:55
Ночные гонки в Дарницком районе: подростки на украденном у родственников Ford убегали от полиции (ВИДЕО)
27 апреля 2026, 20:40
Убийство Андрея Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд
27 апреля 2026, 20:35
Атака на Сумы: российский дрон разбил полтора десятка грузовиков и автобусы
27 апреля 2026, 20:26
СБУшников поймали на взятке в 110 тысяч долларов - НАБУ
27 апреля 2026, 20:15
Дом, авто и наличные: ВАКС арестовал имущество руководителя областного ТЦК
27 апреля 2026, 19:55
Промышленный контрафакт: в Харьковской области накрыли подпольный табачный завод
27 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
