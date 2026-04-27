В Леве разоблачили харьковчанина, который "построил бизнес" на наркотиках

Во Львове задержан 36-летний мужчина. Оказалось, что он продавал наркотики

Об этом сообщает полиция Львовской области.

36-летний харьковчанин купил партию наркотического средства Кратом. Впоследствии он планировал продавать это "клиентам". В его автомобиле правоохранители обнаружили около 20 килограммов вещества, похожего на наркотическое средство Кратом.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции. Сейчас сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров.

Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Кроме того, в Днепре неизвестные повредили вход в магазин сети U420, разбив стекло в дверях. Инцидент произошел на проспекте Науки.

Также в соцсетях распространялось видео, на котором зафиксированы повреждения подобных магазинов в Днепре. Авторы роликов заявляли о так называемой "зачистке" со стороны "неизвестных националистов Днепра" и обвиняли сеть в причастности к обращению запрещенных веществ.