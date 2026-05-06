У Києві студенти коледжу організували наркобізнес

У столиці у двох студентів знайшли наркотики. Виявилось, що вони зробили на цьому «бізнес»

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, 16-річна дівчина та її 19-річний хлопець є студентами одного зі столичних коледжів. Вони купили заборонені речовини та фасували їх в орендованому будинку. Загалом у них знайшли близько 5 кілограмів PVP на суму понад 3 мільйони гривень.

Студентам повідомили про підозру. Дівчина перебуває під домашнім арештом, а хлопець - під вартою.

