У Києві студенти коледжу організували наркобізнес
У столиці у двох студентів знайшли наркотики. Виявилось, що вони зробили на цьому «бізнес»
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, 16-річна дівчина та її 19-річний хлопець є студентами одного зі столичних коледжів. Вони купили заборонені речовини та фасували їх в орендованому будинку. Загалом у них знайшли близько 5 кілограмів PVP на суму понад 3 мільйони гривень.
Студентам повідомили про підозру. Дівчина перебуває під домашнім арештом, а хлопець - під вартою.
Нагадаємо, що у Львові затримали 36-річного чоловіка. Виявилось, що він продавав наркотики.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Посадив Чийгоза та Костенка: окупаційний "суддя" із Сімферополя отримав 13 років тюрми
06 травня 2026, 15:59Росіяни вдарили дронами по Харкову, є постраждалі
06 травня 2026, 15:48Мер Чорноморська йде служити до ЗСУ: що відомо
06 травня 2026, 14:58У Сумах поліція показала наслідки удару по дитячому садку
06 травня 2026, 14:364 тисячі доларів за "подорож" за кордон: на Житомирщині викрили чергову "дорогу ухилянтів"
06 травня 2026, 14:30Завод у Чебоксарах після удару "Фламінго": з'явилися супутникові знімки
06 травня 2026, 14:27Росіяни вдарили по Сумах: загинула працівниця дитсадка
06 травня 2026, 14:15Сутичка з ТЦК у Тернополі: постраждали військовий і жінка
06 травня 2026, 13:38Сибіга: заяви РФ про "припинення вогню" 9 травня – не про дипломатію
06 травня 2026, 13:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »