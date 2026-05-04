04 травня 2026, 16:25

У Києві продавали фальшиві документи ухилянтам за 12 тисяч доларів

Фото з відкритих джерел
У столиці будуть судити організовану злочинну групу. Організатором виявився адвокат

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

31-річний адвокат з Дніпра організував схему, до якої залучив ще вісьмох спільників. Зловмисники заробляли на фальшивих документах. Вони виготовляли для замовників фіктивні довідки та виписки медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності. "Товар" вони надсилали поштою.

"Слідство встановило понад 100 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, попитом користувались документи для отримання пенсій та інших соціальних виплат, безперешкодного перетину державного кордону, уникнення мобілізації або звільнення з військової служби", - повідомили в поліції.

Тепер зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
