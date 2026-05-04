У Києві продавали фальшиві документи ухилянтам за 12 тисяч доларів

У столиці будуть судити організовану злочинну групу. Організатором виявився адвокат

Про це повідомляє поліція Києва.

31-річний адвокат з Дніпра організував схему, до якої залучив ще вісьмох спільників. Зловмисники заробляли на фальшивих документах. Вони виготовляли для замовників фіктивні довідки та виписки медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності. "Товар" вони надсилали поштою.

"Слідство встановило понад 100 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, попитом користувались документи для отримання пенсій та інших соціальних виплат, безперешкодного перетину державного кордону, уникнення мобілізації або звільнення з військової служби", - повідомили в поліції.

Тепер зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

