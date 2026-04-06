06 апреля 2026, 14:41

В Винницкой области задержали чиновника ТЦК, снимавшего с розыска на 3000 долларов

06 апреля 2026, 14:41
иллюстративное фото: из открытых источников
Сотрудники ГБР задержали высокопоставленного чиновника Хмильницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области. По данным следствия, он организовал коррупционную схему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители установили, что фигурант помогал мужчинам сниматься с розыска за 3000 долларов США.

"Во избежание разоблачения соответствующие изменения в системе должностное лицо поручало делали подчиненным, а деньги ему передавали через посредников", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника при получении денег.

Суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн.

За совершенное должностному лицу ТЦК грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Виннице мужчина напал с ножом на работников ТЦК. Оба пострадавших госпитализированы.

