В Винницкой области задержали чиновника ТЦК, снимавшего с розыска на 3000 долларов

Сотрудники ГБР задержали высокопоставленного чиновника Хмильницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области. По данным следствия, он организовал коррупционную схему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители установили, что фигурант помогал мужчинам сниматься с розыска за 3000 долларов США.

"Во избежание разоблачения соответствующие изменения в системе должностное лицо поручало делали подчиненным, а деньги ему передавали через посредников", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника при получении денег.

Суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн.

За совершенное должностному лицу ТЦК грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

