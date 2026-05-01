До суду скерували обвинувальний акт щодо громадянина Росії за обвинуваченням в умисному вбивстві 85-річної жінки

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Правоохоронці встановили, що у січні 2026 року 68-річний обвинувачений, перебуваючи в квартирі потерпілої, під час конфлікту через те, що жінка звинуватила його у неповерненні боргу, наніс їй приблизно 12 ударів металевим ковшем по голові.

Від отриманих ударів жінка померла.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 ст. 115 КК України. Чоловік перебуває під вартою.

