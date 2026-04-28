В Киеве бухгалтер института заработал миллионы на ученых, которых не существовало

Фото: Национальная полиция

В Киеве главная бухгалтер государственного научного института заработала более 2,5 миллиона гривен на якобы ехавших за границу ученых. На самом деле поездок не бывало

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Главная бухгалтерша одного из заведений Национальной академии медицинских наук Украины организовала схему. Она оформляла документы о якобы служебных командировках научных работников за границу. При этом никаких поездок не произошло.

Бухгалтер подписывала официальные документы и ставила начала учреждения. Впоследствии с этими документами она снимала в банке со счета учреждения наличные и использовала его по своему усмотрению. В общей сложности женщина нанесла ущерб более 2,5 миллиона гривен.

"Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в больших размерах и совершенное повторно, а также по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - служебный подлог", - сообщили в полиции.

Теперь ей грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

