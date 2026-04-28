Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные в течение 28 апреля почти 50 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровщины, погибли два человека, еще 11 - получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в Никопольском районе враг бил по Никополю, Покровскому, Красногригоревскому, Марганецкому и Мозолевскому общинам.

Повреждены инфраструктура, многоквартирные и частные дома.

Пятеро человек получили ранения. В больнице в тяжелом состоянии находится 82-летняя женщина. Также госпитализированы в состоянии средней тяжести 20-летний и 44-летний мужчины и 78-летняя женщина, а 66-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура.

Один человек погиб, еще шесть – ранены. В частности, четырех мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двое будут лечиться дома.

В Синельниковском районе россияне попали по Раевской общине. Погиб человек.

Напомним, что во вторник, 28 апреля, утром российские военные атаковали беспилотником Чугуев Харьковской области.