08:03  29 апреля
Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
08:21  29 апреля
Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
01:35  29 апреля
Известную украинскую певицу пытались купить за 2 миллиона долларов
28 апреля 2026, 20:54

Россияне массированно атаковали 3 района Днепропетровщины, есть погибшие и много раненых

Фото: Днепропетровская ОВА
Российские военные в течение 28 апреля почти 50 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровщины, погибли два человека, еще 11 - получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в Никопольском районе враг бил по Никополю, Покровскому, Красногригоревскому, Марганецкому и Мозолевскому общинам.

Повреждены инфраструктура, многоквартирные и частные дома.

Пятеро человек получили ранения. В больнице в тяжелом состоянии находится 82-летняя женщина. Также госпитализированы в состоянии средней тяжести 20-летний и 44-летний мужчины и 78-летняя женщина, а 66-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура.

Один человек погиб, еще шесть – ранены. В частности, четырех мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двое будут лечиться дома.

В Синельниковском районе россияне попали по Раевской общине. Погиб человек.

Напомним, что во вторник, 28 апреля, утром российские военные атаковали беспилотником Чугуев Харьковской области.

Днепропетровская область обстрел дрон артиллерия
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
29 апреля 2026, 08:57
В Одесской области на трассе Lexus вылетел в кювет: травмированный пассажир
29 апреля 2026, 08:44
Украина без войны: нервная демократия против российского "мавзолея"
29 апреля 2026, 08:36
Сумщина под массированным огнем: враг попал в школу, суд и завод, есть жертвы
29 апреля 2026, 08:26
Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
29 апреля 2026, 08:21
Силы ПВО обезвредили 154 российских беспилотника: есть попадания на 12 локациях
29 апреля 2026, 08:14
Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
29 апреля 2026, 08:03
Вражеская атака на Измаил: повреждена районная больница, есть пострадавшие
29 апреля 2026, 07:58
На Днепропетровщине дроны РФ атаковали спасателей: повреждена техника
29 апреля 2026, 07:56
В Херсонской области из-за российских ударов получили ранения 7 человек
29 апреля 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
