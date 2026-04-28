В Киеве "продавали" бронирование от мобилизации за 12 тысяч долларов

Фото: прокуратура

В Киеве будут судить 30-летнего мужчину. Он получил от военнообязанного 12 тысяч долларов

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что делец обещал 50-летнему жителю Киева "помочь" трудоустроиться на работу, где он сможет получить бронирование. Затем он предложил другой вариант: оформить на службу в тыловую воинскую часть в Киеве или в Броварах без привлечения к выполнению боевых задач.

Свои услуги делец оценил в 12 тысяч долларов. Авансом он просил 7 тысяч, а затем 5 тысяч – уже после оформления на службу.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

