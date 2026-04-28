28 апреля 2026, 17:30

В Киеве "продавали" бронирование от мобилизации за 12 тысяч долларов

28 апреля 2026, 17:30
Фото: прокуратура
В Киеве будут судить 30-летнего мужчину. Он получил от военнообязанного 12 тысяч долларов

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что делец обещал 50-летнему жителю Киева "помочь" трудоустроиться на работу, где он сможет получить бронирование. Затем он предложил другой вариант: оформить на службу в тыловую воинскую часть в Киеве или в Броварах без привлечения к выполнению боевых задач.

Свои услуги делец оценил в 12 тысяч долларов. Авансом он просил 7 тысяч, а затем 5 тысяч – уже после оформления на службу.

"В настоящее время досудебное расследование завершено. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее журналисты рассказали, что теща руководителя киевского управления Киберполиции Вячеслава Кулиуша сразу после его развода стала владелицей элитной недвижимости в Одессе и начала строительство имения у моря.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
