28 апреля 2026, 18:47

В Житомирской области задержали двух российских агентов, которые готовили покушение на генерала ВСУ

Фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших покушение на убийство генерал-майора Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

Задержание произошло в Житомирской области.

Установлено, что фигуранты провели доразведку у военного дома и согласовали с российскими спецслужбистами план убийства.

Далее они ждали от российского куратора геолокации тайника, из которого должны были забрать огнестрельное оружие для нападения на украинского генерала из засады вблизи его дома.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали обоих агентов на этапе подготовки к покушению.

По материалам производства, заказы российских спецслужб выполняли двое завербованных наркозависимых из Коростышева.

В поле зрения россиян они попали через телеграмм-каналы, где искали легкий заработок.

После вербовки российские кураторы дали агентам тестовые задания. В частности, установлено, что оба фигуранта причастны к как минимум двум убийствам на территории северного региона Украины.

Во время обысков у агентов изъяли смартфоны с поличным их контактов с российскими спецслужбами и подготовкой к нападению на военного.

Обеим сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее Служба безопасности предотвратила заказное убийство украинского военного в Одессе. В городе задержана агентка ФСБ, которая, по данным следствия, готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.

СБУ контрразведка покушение на убийство ВСУ
