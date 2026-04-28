Фото: полиция Львовской области

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

В полиции сообщили, что 28 апреля на спецлинию 102 поступило сообщение от львовянина о подозрительной сумке в парковой зоне на проспекте Чорновила.

Полицейские во время осмотра обнаружили в сумке тело младенца, одетого и завернутого в одеяло.

Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия.

Полиция принимает меры по установлению личности матери и лиц, причастных к преступлению.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

