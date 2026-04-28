Смерть ребенка в парке 700-летия Львова: в полиции рассказали детали
В парке 700-летия Львова 28 апреля нашли тело младенца, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка
Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .
В полиции сообщили, что 28 апреля на спецлинию 102 поступило сообщение от львовянина о подозрительной сумке в парковой зоне на проспекте Чорновила.
Полицейские во время осмотра обнаружили в сумке тело младенца, одетого и завернутого в одеяло.
Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия.
Полиция принимает меры по установлению личности матери и лиц, причастных к преступлению.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
