В Кривом Роге разоблачена схема, по которой за 15 тыс. долларов обещали "решить вопрос" с военно-врачебной комиссией и оформить непригодность к службе

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры сообщили трем лицам о подозрении (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, директор и волонтер благотворительного фонда организовали получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц ВЛК – для признания военнослужащего непригодным по состоянию здоровья.

Узнав о военном, который самовольно покинул часть и стремился к увольнению, они через его знакомого предложили помощь, уверяя в связях с членами комиссии.

Сумма услуг составила 15 000 долларов: 7 000 аванса (перечислено на криптогаманец, который уже контролировали правоохранители), остальные - после подготовки документов.

В дальнейшем организовали сопровождение в медучреждениях в Кривом Роге и привлекли врача-нейрохирурга, который без оглядки издал заключение с недостоверными данными.

"Этот врач уже подозревается в другом производстве по изготовлению фиктивных медицинских документов (схема по созданию искусственных оснований для инвалидности). В настоящее время он находится под стражей", - уточнили правоохранители.

В ходе обысков изъяты телефоны, черновые записи, медицинские документы, более 3 000 евро наличными и автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR и Kia Sorento.

Директору фонда и волонтеру инкриминировано ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 УК Украины, врачу – ч. 3 ст. 358 УК Украины.

