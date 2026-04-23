Полиция Харьковщины разоблачила военную медикиню, которая торговала выводами ВЛК
В Харьковской области правоохранители разоблачили факт получения неправомерной выгоды должностным лицом одной из воинских частей
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 37-летняя ординатор лечебного отделения медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы, требовала и получила от военнослужащего 40 тысяч гривен.
За эти средства она обещала повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии для принятия "нужного" заключения о пригодности к военной службе.
Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, она уведомлена о подозрении в совершении преступления.
В судебном порядке ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму 266 тысяч гривен.
Напомним, что на Закарпатье глава военно-врачебной комиссии подозревается в организации получения неправомерной выгоды за оформление фиктивных медицинских выводов.