Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители разоблачили факт получения неправомерной выгоды должностным лицом одной из воинских частей

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 37-летняя ординатор лечебного отделения медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы, требовала и получила от военнослужащего 40 тысяч гривен.

За эти средства она обещала повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии для принятия "нужного" заключения о пригодности к военной службе.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, она уведомлена о подозрении в совершении преступления.

В судебном порядке ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму 266 тысяч гривен.

