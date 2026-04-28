28 квітня 2026, 19:25

У Києві бугалтерка інституту заробила мільйони на науковцях, яких не існувало

Фото: Національна поліція
У Києві головна бухгалтерка державного наукового інституту заробила понад 2,5 мільйона гривень на науковцях, які нібито їхали за кордон. Насправді поїздок не бувало

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Головна бухгалтерка одного з закладів Національної академії медичних наук України організувала схему. Вона оформляла документи про нібито службові відрядження наукових працівників за кордон. При цьоум жодних поїздок не сталось.

Бухгалтерка підписувала офіційні документи та ставила початку установи. Згодом із цими документами вона знімала у банку з рахунку установи готівку та використовувала її на власний розсуд. Загалом жінка завдала збиток понад 2,5 мільйона гривень.

"Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах та вчинене повторно, а також за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України - службове підроблення", - повідомили в поліції.

Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці викрили факт отримання неправомірної вигоди службовою особою однієї з військових частин.

Також на Закарпатті голову військово-лікарської комісії підозрюють в організації одержання неправомірної вигоди за оформлення фіктивних медичних висновків.

