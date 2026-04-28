В Днепре раздался мощный взрыв

Фото: из открытых источников

В Днепре вечером раздался взрыв. В местных телеграмм-каналах сообщают о том, что в городе шумно

Об этом сообщают в местных пабликах.

Местные жители сообщили о том, что в городе раздался мощный взрыв. Следует заметить, что это произошло после того, как мониторинговые каналы сообщали, что россияне направили на область дроны. О последствиях информации пока нет.

Напомним, ранее россияне нанесли три удара по Дружковке. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.