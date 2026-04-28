Конотоп под российской атакой: повреждена больница и остановлен транспорт

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.

По его словам, в городе раздалась серия взрывов.

"Взрыв за взрывом… Есть повреждения жилых домов… Есть повреждения трамвайной сети", – отметил он.

В результате обстрелов временно не курсирует трамвай №2 в район "Жилмассив". Впоследствии мэр уточнил, что также повреждены административные здания и центральная районная больница.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 27 апреля в Ковпаковском районе Сум в результате попадания российского беспилотника повреждения получили 15 грузовых автомобилей и два автобуса.