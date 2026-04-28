В Киеве российский дрон застрял над кладбищем (ФОТО)

Днем 28 апреля российские оккупанты направили дроны на Киев. При этом один из них оказался на кладбище

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам городского головы, в Соломенском районе обломки беспилотника упали на территорию кладбища.

При этом в соцсетях местные жители публикуют кадры, где можно увидеть застрявший на дереве дрон. Сообщается, что это произошло также на одном из киевских кладбищ.

