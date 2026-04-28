В Киеве "генерал" требовал с военного 15 тысяч долларов

В Киеве делец обещал "решить" вопрос с прохождением ВЛК, оформлением негодности. Это все для того, чтобы незаконно переправить мужчину за границу

Как выяснили стражи порядка, злоумышленник пытался поймать "на крючок" военного. Он обещал ему "решить" вопрос с прохождением военно-врачебной комиссии и быстро снять мужчину с военного учета, оформив негодность. После этого он должен был помочь мужчине уехать за границу.

Для того чтобы "клиенты" могли свободно перемещаться по улицам, злоумышленник выдавал фейковые удостоверения члена общественной организации. За такой сервис просил 15 тысяч долларов.

При этом делец представлялся генерал-майором. Он даже демонстрировал собственные фото в военной одежде и удостоверение члена общественной организации, где якобы занимал должность руководителя внутренней безопасности. Также он говорил, что имеет связи в ТЦК, Госпогранслужбе и других формированиях.

Задержан злоумышленник сразу после того, как он получил 10 тысяч долларов.

"Следователи полиции уже сообщили делку о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе.

