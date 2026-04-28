28 апреля 2026, 15:20

В Киеве "генерал" требовал с военного 15 тысяч долларов

28 апреля 2026, 15:20
Фото: Национальная полиция
В Киеве делец обещал "решить" вопрос с прохождением ВЛК, оформлением негодности. Это все для того, чтобы незаконно переправить мужчину за границу

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, злоумышленник пытался поймать "на крючок" военного. Он обещал ему "решить" вопрос с прохождением военно-врачебной комиссии и быстро снять мужчину с военного учета, оформив негодность. После этого он должен был помочь мужчине уехать за границу.

Для того чтобы "клиенты" могли свободно перемещаться по улицам, злоумышленник выдавал фейковые удостоверения члена общественной организации. За такой сервис просил 15 тысяч долларов.

При этом делец представлялся генерал-майором. Он даже демонстрировал собственные фото в военной одежде и удостоверение члена общественной организации, где якобы занимал должность руководителя внутренней безопасности. Также он говорил, что имеет связи в ТЦК, Госпогранслужбе и других формированиях.

Задержан злоумышленник сразу после того, как он получил 10 тысяч долларов.

"Следователи полиции уже сообщили делку о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Днепре разоблачили медика, которая вместе с сыном организовала схему. Она хотела "заработать" на решениях ВЛК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
