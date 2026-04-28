У Києві "генерал" вимагав з військового 15 тисяч доларів

У Києві ділок обіцяв "вирішити" питання з проходженням ВЛК, оформленням непридатності. Це все для того, щоб незаконно переправити чоловіка за кордон

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник намагався піймати "на гачок" військового. Він обіцяв йому "вирішити" питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після цього він повинен був допомогти чоловіку виїхати за кордон.

Для того, щоб "клієнти" могли вільно переміщуватися вулицями, зловмисник видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив 15 тисяч доларів США.

При цьому ділок представлявся генерал-майором. Він навіть демонстрував власні фото у військовому одязі та посвідчення члена громадської організації, де нібито обіймав посаду керівника внутрішньої безпеки. Також він говорив, що має зв'язки у ТЦК, Держприкордонній службі та інших формуваннях.

Затримали зловмисника одразу після того, як він отримав 10 тисяч доларів.

"Слідчі поліції вже повідомили ділку про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

