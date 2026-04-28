11:57  28 квітня
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
08:30  28 квітня
На Київщині зникла 17-річна дівчина
08:20  28 квітня
У Миколаєві з даху зруйнованої будівлі ОВА зістрибнув хлопець
28 квітня 2026, 15:20

У Києві "генерал" вимагав з військового 15 тисяч доларів

Фото: Національна поліція
У Києві ділок обіцяв "вирішити" питання з проходженням ВЛК, оформленням непридатності. Це все для того, щоб незаконно переправити чоловіка за кордон

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник намагався піймати "на гачок" військового. Він обіцяв йому "вирішити" питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після цього він повинен був допомогти чоловіку виїхати за кордон.

Для того, щоб "клієнти" могли вільно переміщуватися вулицями, зловмисник видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив 15 тисяч доларів США.

При цьому ділок представлявся генерал-майором. Він навіть демонстрував власні фото у військовому одязі та посвідчення члена громадської організації, де нібито обіймав посаду керівника внутрішньої безпеки. Також він говорив, що має зв'язки у ТЦК, Держприкордонній службі та інших формуваннях.

Затримали зловмисника одразу після того, як він отримав 10 тисяч доларів.

"Слідчі поліції вже повідомили ділку про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі викрили медика, яка разом із сином організувала схему. Вона хотіла "заробити" на рішеннях ВЛК.

схема військова служба Київ затримання
У Льові викрили харків'янина, який "збудував бізнес" на наркотиках
27 квітня 2026, 14:35
Не працювала, але отримала 1,1 млн грн: у Києві викрили фіктивне працевлаштування
27 квітня 2026, 13:56
Поїздка на BMW до кордону за 600 євро: на Одещині затримали перевізника з пасажирами
27 квітня 2026, 10:28
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Львові в парку знайшли мертве немовля
28 квітня 2026, 16:39
29 епізодів зґвалтування: на Київщині засудили дядька, який 3 роки знущався з 8-річної племінниці
28 квітня 2026, 16:24
Депутатський бізнес на полігоні: в Ужгороді судитимуть посадовця за дерибан прибутків від вторсировини
28 квітня 2026, 16:05
Атака на Київ: дрон влетів прямо у ЖК - поширюють відео удару
28 квітня 2026, 15:55
На Хмельниччині вітчим зґвалтував 11-річну падчерку, поки мати була в лікарні
28 квітня 2026, 15:52
У Києві російський дрон застряг над кладовищем (ФОТО)
28 квітня 2026, 15:35
У Хмельницькому сталася стрілянина
28 квітня 2026, 15:12
Сільрада на Черкащині залишила радянську символіку на Обеліску Слави
28 квітня 2026, 14:58
Прикордонники показали, як знищили окупанта, який прикинувся "водяним" (ВІДЕО)
28 квітня 2026, 14:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
