В Хмельницком 28 апреля произошла стрельба с участием мужчины. Он открыл огонь и попал в дверь одного из магазинов

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews .

По предварительной информации, мужчина открыл огонь и попал в дверь одного из магазинов. На место происшествия прибыли правоохранители.

Нападающего задерживают. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что 25 апреля в Днепре произошла стрельба прямо возле отделения полиции.