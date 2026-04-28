Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В Хмельницкой области прокуроры сообщили о подозрении 35-летнему жителю района в изнасиловании малолетнего ребенка, которое тот совершил повторно

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

По данным следствия, в конце марта 2025 года мужчина, воспользовавшись тем, что жена заснула в другой комнате, совершил действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы.

В апреле 2026 года, когда мать ребенка находилась на стационарном лечении с младшим сыном, отчим снова изнасиловал 11-летнюю девочку.

В тот же день ребенок рассказал о пережитом близкой родственнице, после чего они обратились к стражам порядка.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, что ранее в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку .