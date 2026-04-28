Фото: Офис Генерального прокурора

В Ужгороде правоохранители разоблачили схему, по которой почти год незаконно получали доходы из городского полигона твердых бытовых отходов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, организовал сделку директор коммунального предприятия – действующий депутат Ужгородского городского совета, в сговоре с двумя представителями частного бизнеса.

Схема заключалась в теневом отборе вторсырья из свалки без договоров, учета и поступлений в бюджет. За беспрепятственный доступ к полигону и прикрытие деятельности предприниматели передавали должностному лицу часть прибыли.

В марте-апреле 2026 правоохранители задокументировали получение депутатом 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

Фактически чиновник открыл полигон для "своих": без контроля допускали посторонних лиц и технику, организовав неофициальную сортировку отходов.

Из общей массы отбирали ценное сырье - пластик, макулатуру, полиэтилен, которое в дальнейшем накапливали, вывозили и передавали частной компании для дальнейшей реализации. Часть прибыли направляли должностному лицу.

По оценкам экспертов, за май 2025 - апрель 2026 года незаконно изъяли и реализовали почти 100 тонн пластика, более 120 тонн макулатуры и несколько тонн полиэтилена на сумму более 660 тыс. грн.

Депутат уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Учредительнице предприятия и руководителю общества инкриминировано пособничество в этом преступлении.

Напомним, что Специализированная экологическая прокуратура направила в суд дело по незаконному использованию земель Чернобыльской зоны для получения прибыли.