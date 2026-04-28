Сельсовет в Черкасской области оставил советскую символику на Обелиске Славы

Баштечковский сельский совет в Черкасской области не поддержал демонтаж элементов Обелиска Славы в селе Павловка

Об этом информируют в телеграмм-канале "Деколонизация Украины".

Речь идет, в частности, о советской звезде и надписи с упоминанием о "Великой Отечественной войне" 1941 года.

Как отмечено в официальном ответе исполкома, вопрос рассматривался на сессии 10 апреля 2026 года. По итогам обсуждения депутаты решили оставить памятник без изменений.

В сельсовете объяснили свое решение историческим значением объекта, его ролью в оказании почестей погибшим воинам, а также необходимостью соблюдения законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Напомним, в Кривом Роге ремонтируют памятники, но советская символика до сих пор на месте. Несмотря на четвертый год войны, на монументах в городе все еще можно увидеть серпы, молоты и звезды.

Закон Украины № 315-VIII от 2015 года предусматривает смену советской символики на украинский, сохраняя при этом мемориалы для чествования погибших.