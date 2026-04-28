Сельсовет в Черкасской области оставил советскую символику на Обелиске Славы

Иллюстративное фото: Полиция Тернопольской области
Баштечковский сельский совет в Черкасской области не поддержал демонтаж элементов Обелиска Славы в селе Павловка

Об этом информируют в телеграмм-канале "Деколонизация Украины", передает RegioNews.

Речь идет, в частности, о советской звезде и надписи с упоминанием о "Великой Отечественной войне" 1941 года.

Как отмечено в официальном ответе исполкома, вопрос рассматривался на сессии 10 апреля 2026 года. По итогам обсуждения депутаты решили оставить памятник без изменений.

В сельсовете объяснили свое решение историческим значением объекта, его ролью в оказании почестей погибшим воинам, а также необходимостью соблюдения законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Напомним, в Кривом Роге ремонтируют памятники, но советская символика до сих пор на месте. Несмотря на четвертый год войны, на монументах в городе все еще можно увидеть серпы, молоты и звезды.

Закон Украины № 315-VIII от 2015 года предусматривает смену советской символики на украинский, сохраняя при этом мемориалы для чествования погибших.

Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
