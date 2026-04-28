Пограничники показали, как уничтожили оккупанта, который прикинулся "водяным" (ВИДЕО)

Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз пограничники показали, как уничтожают пехоту РФ, которая пытается прятаться даже среди кустов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Эти кадры были сделаны на Торецком направлении, где работают пилоты "Феникса". Отмечается, что российские оккупанты пытаются продвигаться под прикрытием деревьев, кустов, погодных условий и артиллерийского огня. Однако украинские защитники в любую погоду уничтожают их пути.

"И где бы ни спрятался враг, мы его достаем всюду. Даже по пояс в воде под мостом, где некоторые оккупанты пытаются найти себе тайник от справедливого наказания", - говорят пограничники.

Напомним, ранее украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области. Результаты своей работы они показали на видео.