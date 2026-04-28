28 апреля 2026, 14:50

Пограничники показали, как уничтожили оккупанта, который прикинулся "водяным" (ВИДЕО)

Фото: Госпогранслужба
Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз пограничники показали, как уничтожают пехоту РФ, которая пытается прятаться даже среди кустов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Эти кадры были сделаны на Торецком направлении, где работают пилоты "Феникса". Отмечается, что российские оккупанты пытаются продвигаться под прикрытием деревьев, кустов, погодных условий и артиллерийского огня. Однако украинские защитники в любую погоду уничтожают их пути.

"И где бы ни спрятался враг, мы его достаем всюду. Даже по пояс в воде под мостом, где некоторые оккупанты пытаются найти себе тайник от справедливого наказания", - говорят пограничники.

Напомним, ранее украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области. Результаты своей работы они показали на видео.

Серия ударов по объектам РФ: поражены НПЗ, РЛС и склады оккупантов
28 апреля 2026, 12:23
Украинские пограничники уничтожили укрытие россиян (ВИДЕО)
27 апреля 2026, 19:25
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Во Львове в парке нашли мёртвого младенца
28 апреля 2026, 16:39
29 эпизодов изнасилования: в Киевской области осудили дядю, который 3 года издевался над 8-летней племянницей
28 апреля 2026, 16:24
Депутатский бизнес на полигоне: в Ужгороде будут судить чиновника за дерибан доходов от вторсырья
28 апреля 2026, 16:05
Атака на Киев: дрон влетел прямо в ЖК - распространяют видео удара
28 апреля 2026, 15:55
В Хмельницкой области отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, пока мать была в больнице
28 апреля 2026, 15:52
В Киеве российский дрон застрял над кладбищем (ФОТО)
28 апреля 2026, 15:35
В Киеве "генерал" требовал с военного 15 тысяч долларов
28 апреля 2026, 15:20
В Хмельницком произошла стрельба
28 апреля 2026, 15:12
Сельсовет в Черкасской области оставил советскую символику на Обелиске Славы
28 апреля 2026, 14:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
