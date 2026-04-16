В Киеве девушка нашла зуб в еде из "Макдональдса"
Украинка удивила сеть своей необычной находкой в роли McDonald's. Клиентка заведения, смакуя заказ, обнаружила в нем зуб
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на рассказ девушки в Threads.
По словам девушки, зуб точно не принадлежит ей – она нашла его в роле.
"Я не то, что в шоке, я в а**е. Купила ролл у McDonald's в Retroville (Киев) и нашла там… зуб", – говорится в сообщении.
На ее замечания в McDonald's ответили и попросили показать администратору чек заказа и находку. Зуб якобы должны отправить на экспертизу, а затем с автором сообщения свяжутся.
Напомним, в Украине сеть McDonald's начала трудоустраивать подростков с 16 лет. Работники смогут совмещать работу с учебой.
