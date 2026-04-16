В Киеве девушка нашла зуб в еде из "Макдональдса"

Украинка удивила сеть своей необычной находкой в роли McDonald's. Клиентка заведения, смакуя заказ, обнаружила в нем зуб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на рассказ девушки в Threads.

По словам девушки, зуб точно не принадлежит ей – она нашла его в роле.

"Я не то, что в шоке, я в а**е. Купила ролл у McDonald's в Retroville (Киев) и нашла там… зуб", – говорится в сообщении.

На ее замечания в McDonald's ответили и попросили показать администратору чек заказа и находку. Зуб якобы должны отправить на экспертизу, а затем с автором сообщения свяжутся.

