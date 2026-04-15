У центрі Києва водій збив патрульного та протаранив автомобілі – поліція застосувала зброю

Скриншот із відео

У Печерському районі Києва патрульні застосували табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити водія, який порушив правила дорожнього руху, намагався втекти та скоїв наїзд на поліцейського

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Будіндустрії.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Alfa Romeo проігнорував вимогу про зупинку та продовжив рух. Під час переслідування він наїхав на поліцейського, в'їхав у службовий автомобіль, а також зіткнувся з припаркованим Mercedes.

Для примусової зупинки транспортного засобу патрульні застосували табельну зброю. У поліції зазначили, що внаслідок стрілянини постраждалих немає.

За попередніми даними, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, однак відмовився проходити огляд. Також встановлено, що він уже вдруге за рік керував у нетверезому стані та був позбавлений права керування за рішенням суду.

Порушника затримали. На нього склали адміністративні матеріали за:

невиконання вимоги про зупинку,

залишення місця ДТП,

повторне керування у стані сп’яніння,

інші порушення ПДР, що призвели до ДТП.

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 ККУ – опір працівникам правоохоронних органів.

