15 квітня 2026, 11:13

У центрі Києва водій збив патрульного та протаранив автомобілі – поліція застосувала зброю

Скриншот із відео
У Печерському районі Києва патрульні застосували табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити водія, який порушив правила дорожнього руху, намагався втекти та скоїв наїзд на поліцейського

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Будіндустрії.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Alfa Romeo проігнорував вимогу про зупинку та продовжив рух. Під час переслідування він наїхав на поліцейського, в'їхав у службовий автомобіль, а також зіткнувся з припаркованим Mercedes.

Для примусової зупинки транспортного засобу патрульні застосували табельну зброю. У поліції зазначили, що внаслідок стрілянини постраждалих немає.

За попередніми даними, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, однак відмовився проходити огляд. Також встановлено, що він уже вдруге за рік керував у нетверезому стані та був позбавлений права керування за рішенням суду.

Порушника затримали. На нього склали адміністративні матеріали за:

  • невиконання вимоги про зупинку,
  • залишення місця ДТП,
  • повторне керування у стані сп’яніння,
  • інші порушення ПДР, що призвели до ДТП.

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 ККУ – опір працівникам правоохоронних органів.

Нагадаємо, У Києві п'яний водій Porsche влаштував потрійну ДТП на Оболоні. Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали четверо людей.

Київ Печерський район ДТП ПДР зброя табельна зброя алкогольне сп'яніння
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
