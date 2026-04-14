Фото: поліція

ДТП за участю трьох автомобілів сталася ввечері 13 квітня в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Porsche, виїжджаючи з вулиці Північної на проспект Володимира Івасюка, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілями Nissan та MG.

Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали четверо людей:

двоє хлопців 14 та 15 років (пасажири MG);

25-річний чоловік та 45-річна жінка (пасажири Nissan).

Перевірка на приладі "Драгер" показала, що 51-річний водій Porsche був п'яним – 1,94 проміле алкоголю в крові.

Поліція затримала винуватця аварії. Відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП.

