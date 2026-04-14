У Києві п’яний водій Porsche влаштував потрійну ДТП на Оболоні: серед постраждалих – діти
ДТП за участю трьох автомобілів сталася ввечері 13 квітня в Оболонському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Porsche, виїжджаючи з вулиці Північної на проспект Володимира Івасюка, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілями Nissan та MG.
Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали четверо людей:
- двоє хлопців 14 та 15 років (пасажири MG);
- 25-річний чоловік та 45-річна жінка (пасажири Nissan).
Перевірка на приладі "Драгер" показала, що 51-річний водій Porsche був п'яним – 1,94 проміле алкоголю в крові.
Поліція затримала винуватця аварії. Відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП.
Нагадаємо, ввечері 12 квітня на Волині у ДТП загинули двоє підлітків – легковик з’їхав на узбіччя, де кілька разів перекинувся. Поліцейські затримали водія – 17-річного хлопця.
