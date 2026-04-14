В Киеве задержали серийных воров, которые вынесли из квартиры украшений на полмиллиона гривен
Полицейские задержали двух мужчин, которые обокрали квартиру жительницы Троещины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Злоумышленники подобрали отмычки к замку квартиры на улице Сержа Лифаря, пока хозяйки не было дома. Из квартиры украли золотые украшения на сумму около 500 тысяч гривен.
Задержанные – 42-летний уроженец Харькова и 31-летний иностранец. Оба проживают в столице и ранее были судимы за подобные преступления.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража с проникновением в жилье, совершенное повторно). Мужчинам грозит до восьми лет заключения.
