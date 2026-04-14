Поліцейські затримали двох чоловіків, які обікрали квартиру мешканки Троєщини

Зловмисники підібрали відмички до замка квартири на вулиці Сержа Лифаря, поки господарки не було вдома. З оселі викрали золоті прикраси на суму близько 500 тисяч гривень.

Затримані – 42-річний уродженець Харкова та 31-річний іноземець. Обидва проживають у столиці та раніше вже були судимі за подібні злочини.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка з проникненням у житло, вчинена повторно). Чоловікам загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили про підозру 32-річному киянину, який пограбував жінку під час зустрічі, організованої через соціальну мережу. Чоловіку загрожує до 10 років увʼязнення.