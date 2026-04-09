12:55  09 квітня
На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода
10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2026, 13:23

До 12 років за ґратами: судитимуть іноземця, який розсилав наркотики поштою у Києві

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві судитимуть 41-річного іноземця, який організував збут заборонених речовин через поштові відправлення та закритий Telegram-канал. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

На початку січня співробітники Шевченківського управління поліції викрили чоловіка, який винаймав квартиру в центрі столиці та отримував оптові партії психотропів і наркотиків. Він фасував речовини у невеликі згортки та відправляв їх покупцям поштою.

Під час обшуку за місцем мешкання поліцейські вилучили значну кількість заборонених препаратів: 4-ММС, амфетамін, МДМА, 35 марок ЛСД та близько 1 кг канабісу.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду для розгляду.

Нагадаємо, правоохоронці Тернопільщини ліквідували діяльність організованої наркогрупи, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій Україні. Під час спецоперації проведено понад 50 обшуків, вилучено десятки кілограмів наркотичних речовин, лабораторне обладнання та значні суми готівки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
