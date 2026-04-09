До 12 років за ґратами: судитимуть іноземця, який розсилав наркотики поштою у Києві

У Києві судитимуть 41-річного іноземця, який організував збут заборонених речовин через поштові відправлення та закритий Telegram-канал. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

На початку січня співробітники Шевченківського управління поліції викрили чоловіка, який винаймав квартиру в центрі столиці та отримував оптові партії психотропів і наркотиків. Він фасував речовини у невеликі згортки та відправляв їх покупцям поштою.

Під час обшуку за місцем мешкання поліцейські вилучили значну кількість заборонених препаратів: 4-ММС, амфетамін, МДМА, 35 марок ЛСД та близько 1 кг канабісу.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду для розгляду.

