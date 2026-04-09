Фото: ГБР

ГБР завершило расследование в отношении военнослужащего одного из столичных подразделений Нацгвардии, разоблаченного на торговле оружием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Нацгвардейцу инкриминируют незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Фигурант находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, военный приобрел на востоке Украины два автомата Калашникова – АК-74 и АК-74М. Оружие он перевез в Киев и хранил дома без разрешения. Впоследствии фигурант решил заработать: он встретился со знакомым и продал ему оба автомата за 55 тысяч гривен.