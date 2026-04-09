09 квітня 2026, 09:08

У Києві судитимуть нацгвардійця за продаж двох автоматів за 55 тисяч

Фото: ДБР
ДБР завершило розслідування щодо військовослужбовця одного зі столичних підрозділів Нацгвардії, якого викрили на торгівлі зброєю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлений до суду.

Нацгвардійцю інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, військовий придбав на сході України два автомати Калашникова – АК-74 та АК-74М. Зброю він перевіз до Києва та зберігав вдома без відповідного дозволу. Згодом фігурант вирішив заробити: він зустрівся зі знайомим і продав йому обидва автомати за 55 тисяч гривень.

суд ДБР Київ торгівля зброєю продаж автомат військовослужбовці автомат Калашникова
