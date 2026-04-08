В Киеве пьяный курьер выпил кола прямо из заказа клиента

иллюстративное фото: из открытых источников

Житель столицы получил разорванный заказ из McDonald's и нетрезвого курьера, допивавшего его кругу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киев ИНФО.

Отмечается, что мужчина заказал доставку из популярной сети примерно на 500 грн – и лично наблюдал, как курьер подходит к нему нетрезв и на ходу допивает его напиток.

По словам мужчины, весь заказ пришлось выбросить, а Bolt предложил компенсировать 20–50 грн.

Напомним, в Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера Кирилла Степанца. За такие действия предусмотрены штраф или исправительные работы по решению суда.