В Киеве пьяный курьер выпил кола прямо из заказа клиента
Житель столицы получил разорванный заказ из McDonald's и нетрезвого курьера, допивавшего его кругу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киев ИНФО.
Отмечается, что мужчина заказал доставку из популярной сети примерно на 500 грн – и лично наблюдал, как курьер подходит к нему нетрезв и на ходу допивает его напиток.
По словам мужчины, весь заказ пришлось выбросить, а Bolt предложил компенсировать 20–50 грн.
Напомним, в Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера Кирилла Степанца. За такие действия предусмотрены штраф или исправительные работы по решению суда.
