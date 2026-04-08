У Києві п’яний кур’єр випив колу прямо із замовлення клієнта

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Житель столиці отримав розірване замовлення із McDonald’s і нетверезого кур'єра, який допивав його колу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київ ІНФО.

Зазначається, що чоловік замовив доставку із популярної мережі приблизно на 500 грн – і особисто спостерігав, як кур’єр підходить до нього нетверезий і на ходу допиває його напій.

За словами чоловіка, все замовлення довелося викинути, а Bolt запропонував компенсувати 20–50 грн.

