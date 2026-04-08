08 квітня 2026, 16:15

У Києві агент РФ готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України

Фото: СБУ
СБУ зірвала спробу росіян здійснити теракт у Києві і спровокувати паніку серед мешканців столиці.

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник планував підірвати чоловіка біля його будинку за допомогою саморобної бомби дистанційної дії. Вибух планувався вранці, коли посадовець виходив на роботу зі свого під'їзду. На щастя, правоохоронці затримали агента РФ до того, як він міг би реалізувати задумане.

Затриманий виявився жителем тимчасово окупованої території Донеччини. Восени минулого року його завербував співробітник російської спецслужби. СБУ вже встановили особу куратора.

За вказівками росіян зрадник прибув до Києва для підготовки теракту. Він орендував квартиру та розпочав відстежувати локації перебування й маршрути чиновника. Для конспірації він постійцно змінював зовнішність та одяг.

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. Фігурантка відстежувала місця паркування авто Сил оборони, аби потім їх підірвати.

СБУ Київ розслідування
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
