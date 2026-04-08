У Києві агент РФ готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України

СБУ зірвала спробу росіян здійснити теракт у Києві і спровокувати паніку серед мешканців столиці.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник планував підірвати чоловіка біля його будинку за допомогою саморобної бомби дистанційної дії. Вибух планувався вранці, коли посадовець виходив на роботу зі свого під'їзду. На щастя, правоохоронці затримали агента РФ до того, як він міг би реалізувати задумане.

Затриманий виявився жителем тимчасово окупованої території Донеччини. Восени минулого року його завербував співробітник російської спецслужби. СБУ вже встановили особу куратора.

За вказівками росіян зрадник прибув до Києва для підготовки теракту. Він орендував квартиру та розпочав відстежувати локації перебування й маршрути чиновника. Для конспірації він постійцно змінював зовнішність та одяг.

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. Фігурантка відстежувала місця паркування авто Сил оборони, аби потім їх підірвати.