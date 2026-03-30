11:16  30 марта
В Кривом Роге неизвестный бросил камень в трамвай: пострадала водитель
08:21  30 марта
Во Львовской области остановили попытку вывоза раритетной скрипки в Нидерланды
07:25  30 марта
В Киеве подросток погиб на крыше поезда, еще двое получили ожоги
UA | RU
UA | RU
30 марта 2026, 10:08

Готовила теракты против военных в Хмельницком: СБУ задержала агента ФСБ

Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ предотвратила серию терактов в Хмельницком. Задержана местная жительница, которая по указанию российских спецслужб готовила взрывы авто Сил обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленница отслеживала места парковки военных машин, фотографировала их и искала камеры наблюдения поблизости. Полученные данные враг планировал использовать для проникновения на стоянки и закладки взрывчатки под авто.

Кроме того, женщина шпионила за запасными командными пунктами ВСУ и железнодорожными станциями с военными эшелонами. Чтобы не привлекать внимания во время съемки объектов, агент держала телефон возле уха, имитируя разговор.

Сотрудники СБУ задержали женщину "на горячем" во время разведки возле одного из паркингов с машинами украинских защитников.

Установлено, что ФСБ завербовала фигурантку из-за прокремлевских комментариев в соцсети "Одноклассники".

Во время обыска у женщины изъяли смартфон с доказательствами работы на россиян.

Задержанной объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала 18-летнего российского агента, готовившего теракты возле админзданий. Фигурант находится под стражей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »