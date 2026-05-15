Прокуроры в суде доказали вину 36-летней жительницы Краматорска, которая передавала представителю армии РФ информацию о расположении и перемещении Сил обороны Украины в Краматорске

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2025 года женщина познакомилась в соцсети Одноклассники с мужчиной, который представился военнослужащим ВС РФ. В дальнейшем общение продолжилось в Telegram.

По просьбе собеседника она собирала и передавала информацию о перемещении бронированной техники украинских военных в Краматорском районе. Также сообщала о местоположении мобильных блокпостов, окопов и блиндажей в городе и близ него, обозначая локации на электронной карте.

Кроме самостоятельно собранных данных осужденная подтверждала информацию, которую враг получал от других агентов. Это могло расширять спектр ударов по населенному пункту.

Женщина действовала без всякого вознаграждения. В суде свою вину она не признала.

