13:10  15 мая
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
11:19  15 мая
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
19:20  15 мая
Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье, ранены два человека
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 20:51

Сдавала блокпосты и окопы в Краматорске: агентка РФ получила 15 лет тюрьмы

15 мая 2026, 20:51
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуроры в суде доказали вину 36-летней жительницы Краматорска, которая передавала представителю армии РФ информацию о расположении и перемещении Сил обороны Украины в Краматорске

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2025 года женщина познакомилась в соцсети Одноклассники с мужчиной, который представился военнослужащим ВС РФ. В дальнейшем общение продолжилось в Telegram.

По просьбе собеседника она собирала и передавала информацию о перемещении бронированной техники украинских военных в Краматорском районе. Также сообщала о местоположении мобильных блокпостов, окопов и блиндажей в городе и близ него, обозначая локации на электронной карте.

Кроме самостоятельно собранных данных осужденная подтверждала информацию, которую враг получал от других агентов. Это могло расширять спектр ударов по населенному пункту.

Женщина действовала без всякого вознаграждения. В суде свою вину она не признала.

Напомним, что в Харьковской области вынесли суровый приговор железнодорожнику, который за $165 продавал врагу безопасность целых регионов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Краматорск Донецкая область блокпост РФ
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Оккупанты атаковали дронами Основянский и Новобаварский районы Харькова
15 мая 2026, 22:50
Россияне дронами повредили защитный купол над музеем Сковороды Харьковской области
15 мая 2026, 22:45
В Виннице военный пришел домой к бывшей и жестоко ее избил: девушка истекала кровью
15 мая 2026, 22:35
Дело ЖК "Династия": ВАКС избрал меры пресечения трем фигурантам
15 мая 2026, 22:27
Пылает более 80 гектаров: в Чернобыльской зоне более суток тушат лесной пожар после атаки БПЛА
15 мая 2026, 22:15
Оккупанты ударили по Дружковке в Донецкой области, есть раненый
15 мая 2026, 21:57
"Вытащили из машины моего парня": известная украинская певица заявила, что против "бусификации"
15 мая 2026, 21:55
В Дарницком районе Киева возобновили движение автобусов после атаки 14 мая
15 мая 2026, 21:38
В Киевской области пьяный мужчина изнасиловал тещу
15 мая 2026, 21:35
Экс-начальника полиции охраны Харьковской области подозревают в растрате 2 миллионов
15 мая 2026, 21:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Николай Княжицкий
Все блоги »