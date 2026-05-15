На Днепропетровщине разоблачили банду, сбывшую психотропов на 12 миллионов

Фото: Офис Генерального прокурора

В Днепропетровской области прекратили деятельность преступной организации, которая системно сбывала особо опасные психотропные вещества и ежемесячно получала около миллиона гривен незаконной прибыли

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, сеть действовала в Каменском с марта 2025 года, а общий объем сбыта психотропов превысил 12 млн. грн.

Организатором схемы был ранее судимый житель Днепропетровщины, после освобождения от наказания в связи с мобилизацией вместо прохождения военной службы продолжил преступную деятельность.

К функционированию сети он привлек родственников, бывших сокамерников, отдельных военнослужащих и наркозависимых.

В рамках спецоперации задержаны девять участников преступной организации.

Следствие также проверяет обстоятельства возможной коррупционной связи организатора с работником полиции, который за неправомерную выгоду не должен препятствовать деятельности группировки и заранее информировать о действиях правоохранителей.

Всем задержанным сообщено о подозрении, суд избрал меры пресечения - заключение под стражу без права залога.

