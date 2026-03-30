У Києві в університеті продавали бронь від військової служби

Оболонський районний суд міста Києва розглянув справу щодо зловживання впливом. Виявилось, що в одному з університетів столиці продавали бронювання від мобілізації

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Минулого року чоловік шукав можливість працевлаштування з отриманням відстрочки від мобілізації. Його товариш порадив йому "невстановлену особу", яка була знайома зі співробітником Національного університету біоресурсів і природокористування України (завідувачем відділу аспірантури, докторантури та атестації наукових кадрів).

Працівник університету вирішив на цьому заробити. Згодом з чоловіком та його товаришем зустрічалася спільниця працівника університету, якій було доручено спілкування та одержання хабара.

Згодом чоловік отримав всі необхідні документи. Йому обіцяли посаду лаборанта кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету без необхідності виходити на роботу. За таку "послугу" співробітникам університету він передав 15 тисяч євро.

Співробітник університету уклав угоду, визнавши провину. Тепер він сплатить штраф у розмірі 482 тисяч гривень.

