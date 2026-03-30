30 березня 2026, 13:15

У Києві в університеті продавали бронь від військової служби

Фото з відкритих джерел
Оболонський районний суд міста Києва розглянув справу щодо зловживання впливом. Виявилось, що в одному з університетів столиці продавали бронювання від мобілізації

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Минулого року чоловік шукав можливість працевлаштування з отриманням відстрочки від мобілізації. Його товариш порадив йому "невстановлену особу", яка була знайома зі співробітником Національного університету біоресурсів і природокористування України (завідувачем відділу аспірантури, докторантури та атестації наукових кадрів).

Працівник університету вирішив на цьому заробити. Згодом з чоловіком та його товаришем зустрічалася спільниця працівника університету, якій було доручено спілкування та одержання хабара.

Згодом чоловік отримав всі необхідні документи. Йому обіцяли посаду лаборанта кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету без необхідності виходити на роботу. За таку "послугу" співробітникам університету він передав 15 тисяч євро.

Співробітник університету уклав угоду, визнавши провину. Тепер він сплатить штраф у розмірі 482 тисяч гривень.

Як повідомлялось, на Львівщині судитимуть працівника ТЦК, який під час перевірки документів побив чоловіка. Інцидент стався в одному з районів Львова.

бронювання від мобілізації мобілізація Київ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
