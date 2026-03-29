В Хмельницком ТЦК работает женщина с необычной должностью

Юлия Волотюк работает в Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в должности «стрелок отделения оповещения»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал Завтрак Химеры.

Видеоподтверждение этого опубликовали в телеграмм-канале.

Напомним, группы оповещения ТЦК – это специальные рабочие группы, созданные по распоряжению местных администраций для вручения повесток и проверки военнообязанных документов. В их состав входят представители ТЦК, полиции, органов власти или предприятий. Должность "стрелка" в такой группе не предусмотрена.

Как сообщалось, в Хмельницкой области военнослужащего ТЦК и СП оштрафовали за нарушение служебных инструкций во время работы с военнообязанным: он не зафиксировал вручение повестки на видео.