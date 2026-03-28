Левый берег и пять районов Киева остались без воды из-за аварии

В столице отсутствует водоснабжение на левом берегу, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах

Об этом сообщает "Киевводоканал", передает RegioNews.

"В связи с обесточиванием объектов Киевводоканала отсутствует водоснабжение на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах", – сказано в сообщении.

Специалисты уже работают над устранением проблемы и выполняют необходимые ремонтные работы, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение для потребителей.

